Reuters: Китай резко нарастил количество военных кораблей в водах Юго-Восточной Азии

На сегодняшний день это крупнейшая демонстрация морской силы, учитывая, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) не делала никаких заявлений о проведении масштабных учений, говорится в статье.
Рост активности китайских ВМС происходит на фоне дипломатического кризиса между Пекином и Токио, спровоцированного словами премьер-министр Японии Санаэ Такаити о помощи Тайваню в случае военного конфликта с Китаем. Кроме того, Пекин был возмущен заявлением президента Тайваня Лай Циндэ о дополнительных расходах на оборону в размере 40 млрд долларов для противодействия Китаю.
Вместе с военными самолетами некоторые китайские корабли, находящиеся в этом районе, провели учебные атаки на иностранные суда. Они также отработали операции по закрытию доступа, направленные на предотвращение отправки подкреплений внешними силами в случае конфликта, сообщил один из собеседников.
Другой источник утверждает, что Пекин начал отправлять в регион большее, чем обычно, судов после 14 ноября, когда он вызвал посла Японии в знак протеста против комментариев Такаити о Тайване.
Это выходит далеко за рамки потребностей национальной обороны Китая и создает риски для всех сторон.
Он добавил, что Пекин таким образом проверяет реакцию региональных столиц на «беспрецедентное» развертывание.
Однако Силы самообороны Японии заявили, что, по их оценкам, с 14 ноября не наблюдалось «резкого» увеличения активности Китая. Тайвань, в свою очередь, утверждает, что имеет «полное представление» о ситуации в Тайваньском проливе и в регионе в целом и в режиме реального времени отслеживает действия китайских ВМС. «Тайвань может гарантировать отсутствие опасений для национальной безопасности», — говорится в заявлении пресс-секретаря администрации президента Карен Ко.