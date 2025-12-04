Ричмонд
Reuters: Китай резко нарастил количество военных кораблей в водах Юго-Восточной Азии

Китай в разгар традиционного сезона военных учений развертывает большое количество кораблей военно-морских сил и береговой охраны в водах Юго-Восточной Азии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники и отчеты разведки.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

На сегодняшний день это крупнейшая демонстрация морской силы, учитывая, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) не делала никаких заявлений о проведении масштабных учений, говорится в статье.

Рост активности китайских ВМС происходит на фоне дипломатического кризиса между Пекином и Токио, спровоцированного словами премьер-министр Японии Санаэ Такаити о помощи Тайваню в случае военного конфликта с Китаем. Кроме того, Пекин был возмущен заявлением президента Тайваня Лай Циндэ о дополнительных расходах на оборону в размере 40 млрд долларов для противодействия Китаю.

По словам четырех осведомленных источников, китайские корабли сейчас находятся в водах южной части Желтого моря, Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также в Тихом океане. По данным разведки одной из стран региона, в начале недели было зафиксировано более 100 военных судов, а утром в четверг — более 90.

Вместе с военными самолетами некоторые китайские корабли, находящиеся в этом районе, провели учебные атаки на иностранные суда. Они также отработали операции по закрытию доступа, направленные на предотвращение отправки подкреплений внешними силами в случае конфликта, сообщил один из собеседников.

Другой источник утверждает, что Пекин начал отправлять в регион большее, чем обычно, судов после 14 ноября, когда он вызвал посла Японии в знак протеста против комментариев Такаити о Тайване.

Это выходит далеко за рамки потребностей национальной обороны Китая и создает риски для всех сторон.

источник Reuters

Он добавил, что Пекин таким образом проверяет реакцию региональных столиц на «беспрецедентное» развертывание.

Однако Силы самообороны Японии заявили, что, по их оценкам, с 14 ноября не наблюдалось «резкого» увеличения активности Китая. Тайвань, в свою очередь, утверждает, что имеет «полное представление» о ситуации в Тайваньском проливе и в регионе в целом и в режиме реального времени отслеживает действия китайских ВМС. «Тайвань может гарантировать отсутствие опасений для национальной безопасности», — говорится в заявлении пресс-секретаря администрации президента Карен Ко.

