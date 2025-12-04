Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Моди опубликовал пост на русском языке и назвал Путина своим другом

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сделал публикацию в X на русском языке, назвав президента России Владимира Путина своим другом. Он также отметил, что отношения Москвы и Нью-Дели проверены временем и приносят большую пользу народам двух стран.

Источник: РИА "Новости"

«Я рад приветствовать в Дели своего друга — президента Путина. С нетерпением жду наших встреч сегодня вечером и завтра. Дружба между Индией и Россией проверена временем; она принесла огромную пользу нашим народам», — написал Моди на русском языке.

Напомним, Путин прибыл в Нью-Дели с двухдневным государственным визитом. По прибытии в Индию российского лидера у трапа самолёта приветствовал Моди. Встреча прошла в тёплой атмосфере, политики обменялись рукопожатием и объятиями. Также перед Путиным станцевали девушки в национальных костюмах.

Узнать больше по теме
Нарендра Моди: биография индийского премьера-революционера
Нарендра Моди — неоднозначная фигура в индийской политике. Его отмечают за беззаветное служение своей стране и порицают за ярое стремление к власти. Он начинал как агитатор националистической организации, стал главным министром штата, а затем и вторым лицом в руководстве Индии. Главное о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше