Моди опубликовал пост на русском языке и назвал Путина своим другом

«Я рад приветствовать в Дели своего друга — президента Путина. С нетерпением жду наших встреч сегодня вечером и завтра. Дружба между Индией и Россией проверена временем; она принесла огромную пользу нашим народам», — написал Моди на русском языке.
Напомним, Путин прибыл в Нью-Дели с двухдневным государственным визитом. По прибытии в Индию российского лидера у трапа самолёта приветствовал Моди. Встреча прошла в тёплой атмосфере, политики обменялись рукопожатием и объятиями. Также перед Путиным станцевали девушки в национальных костюмах.