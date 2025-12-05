Ричмонд
Радий Хабиров назвал основные задачи юристов Башкирии

Башкирское региональное отделение Ассоциации юристов России из года в год показывает достойный результат работы и находится на лидирующих позициях в стране по всем показателям.

Источник: Башинформ

Об этом Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил, отвечая на вопрос корреспондента ИА «Башинформ» после пленарного заседания ХI Общероссийского юридического форума.

Мы действительно на очень хорошем счету. У этой организации две основные задачи. Первая — настоящая просветительская миссия. И второе — это защита прав граждан. Здесь работают профессиональные юристы с навыками защиты прав человека, со знанием необходимым, со статусом. Ведущие адвокаты, юристы у нас представлены. Эти две функции делают организацию очень привлекательной и интересной. В республике у нас за эти 20 лет сложилось вот такое сообщество юристов. Здесь и молодые юристы, что приятно, и уже маститые. Мне кажется, достойный двадцатилетний путь.

отметил Радий Хабиров

Сегодня в Геномном центре межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ прошло пленарное заседание ХI Общероссийского юридического форума. Основная тема: «Верховенство права: от исторической правды к будущему российской юриспруденции».