Экс-шеф протокола Кремля назвал знаком высокого уважения поездку Моди и Путина

Советник президента России в 2000—2011 годах Владимир Шевченко рассказал, что о высоком уважении говорит и приглашение индийского премьера отправиться на неформальную встречу на одном автомобиле.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Личная встреча премьер-министром Индии Нарендрой Моди президента России Владимира Путина в аэропорту Нью-Дели и приглашение в свой автомобиль стали знаками высокого уважения российскому гостю. Об этом заявил ТАСС руководитель службы протокола президентов СССР и РФ в 1990—2000 годах, советник президента России в 2000—2011 годах Владимир Шевченко.

«Когда [Михаил] Горбачев или [Борис] Ельцин встречали кого-то, то в знак высокого уважения мы это [личную встречу у трапа самолета] применяли в свое время», — отметил он, добавив, что сейчас такая же практика применяется и в других странах.

О высоком уважении говорит и приглашение индийского премьера отправиться на неформальную встречу на одном автомобиле. «Он приглашает к себе в машину, здесь уже не откажешь», — отметил Шевченко.

