Путин отметил множество направлений для сотрудничества РФ и Индии

«Существует много интересных направлений для сотрудничества, ориентированных в будущее. Возьмем, к примеру, искусственный интеллект», — сказал российский лидер в интервью каналу India Today.
В этот же день Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Отмечалось, что премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретил Путина по его прибытии в страну, после чего они на одном автомобиле отправились на неформальную встречу.
В преддверии своего визита Путин дал интервью индийским журналистам, где заявил, что у Москвы и Нью-Дели есть масштабный план сотрудничества, в том числе в технологической сфере, космосе, ядерной энергетике. Кроме того, российский лидер рассказал, что с Моди его связывают не только деловые, но и личные отношения.