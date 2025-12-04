Ричмонд
Путин отметил множество направлений для сотрудничества РФ и Индии

У России и Индии существует множество интересных направлений сотрудничества, в том числе в сфере искусственного интеллекта. Об этом 4 декабря сообщил президент России Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

«Существует много интересных направлений для сотрудничества, ориентированных в будущее. Возьмем, к примеру, искусственный интеллект», — сказал российский лидер в интервью каналу India Today.

В этот же день Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Отмечалось, что премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретил Путина по его прибытии в страну, после чего они на одном автомобиле отправились на неформальную встречу.

В преддверии своего визита Путин дал интервью индийским журналистам, где заявил, что у Москвы и Нью-Дели есть масштабный план сотрудничества, в том числе в технологической сфере, космосе, ядерной энергетике. Кроме того, российский лидер рассказал, что с Моди его связывают не только деловые, но и личные отношения.

