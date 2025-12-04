Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин заявил, что Россия делится с Индией оборонными технологиями

Россия не ограничивается продажей вооружений, а делится с Индией технологиями в оборонной сфере. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью каналу India Today.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Мы не просто продаем, мы делимся технологиями, а это очень редкий случай в сфере обороны», — подчеркнул глава государства.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди отметил, что дружба между Индией и Россией «проверена временем».

Узнать больше по теме
Нарендра Моди: биография индийского премьера-революционера
Нарендра Моди — неоднозначная фигура в индийской политике. Его отмечают за беззаветное служение своей стране и порицают за ярое стремление к власти. Он начинал как агитатор националистической организации, стал главным министром штата, а затем и вторым лицом в руководстве Индии. Главное о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше