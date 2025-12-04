Качество образования в Молдове под ударом: Переход на эстонские учебники «пахнет интересами» и принесёт только убытки — мнение

Переход на эстонские учебники «пахнет интересами» и принесёт Молдове убытки: бывший министр образования.
Бывший министр образования Татьяна Потынг раскритиковала решение властей закупить для молдавских школ эстонские учебники по математике. По её словам, инициатива выглядит «подозрительно» и «пахнет закулисными интересами», а финансовые потери для Молдовы могут оказаться огромными.
Потынг предупреждает, что государство неизбежно будет вынуждено тратить дополнительные средства на адаптацию учебников, подготовку десятков тысяч учителей и перестройку учебного процесса — расходы, которые министерство даже не посчитало. Более того, часть преподавателей может покинуть систему, не желая повторно переучиваться по новым материалам.
По словам бывшего министра, итог может быть один: Молдова заплатит миллионы, потеряет учителей, а качество образования — снова под ударом.
