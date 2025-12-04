Ричмонд
Путин раскрыл позицию Трампа по урегулированию конфликта на Украине

У лидера США Дональда Трампа существует собственное понимание причин, по которым конфликт на Украине должен быть завершен в максимально короткие сроки. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в рамках официального визита в Индию.

Источник: Reuters

«У США и у Трампа свои понимания, почему конфликт на Украине должен быть завершен как можно быстрее», — заявил Путин в интервью телеканалу India Today. Прямая трансляция проходит на сайте канала.

По его словам, Штаты в целом активно ищут пути урегулирования текущего кризиса. Кроме того, Дональд Трамп постоянно говорит о своем стремлении сократить потери в связи с ситуацией на Украине. Владимир Путин выразил уверенность в искренности этих намерений.

Ранее президент России воздержался от персональной оценки Трампа. По его словам, подобные характеристики должны даваться гражданами той страны, которой принадлежит лидер, в процессе избирательной кампании и голосования.

