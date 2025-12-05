Профсоюзы возмущены подходом властей к бюджету-2026 и требуют пересмотреть документ

КИШИНЕВ, 4 дек — Sputnik. Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы (НКПМ) выражает глубокую обеспокоенность и несогласие с отсутствием транспарентности и социального диалога в процессе разработки Закона о государственном бюджете и Закона о бюджете государственного социального страхования на 2026 год, говорится в заявлении организации.
Продвижение данных проектов осуществлялось с нарушением принципов прозрачности принятия решений, предусмотренных действующим законодательством, отмечают профсоюзы.
«Положения проекта Закона о государственном бюджете на 2026 год не обеспечивают адекватной социально-экономической защиты работников бюджетной сферы. Повышение единого контрольного значения с 2200 до 2400 леев не обеспечивает сохранение покупательной способности большинства работников», — отмечается в релизе.
НКПМ обращает внимание на то, что референтное значение должно пересматриваться ежегодно, как минимум в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции. Профсоюзы «настаивают на индексации референтного значения в 2500 леев в соответствии с прогнозируемым уровнем инфляции, установленным Министерством экономического развития и цифровизации».
«Национальная комиссия по социальной политике считает недопустимым игнорирование социальных партнеров при разработке бюджетной политики, что подрывает социальный диалог — основополагающий демократический принцип и основное условие обеспечения баланса интересов государства, работодателей и работников», — также отмечается в распространенном сообщении.
Профсоюзы просят срочно рассмотреть в Национальной комиссии по консультациям и коллективным переговорам проекты законов о госбюджете, бюджетах социального и медицинского страхования, а также поправки в Закон о единой системе оплаты труда и решения правительства относительно минимальной заработной платы в стране на 2026 год.
Правительство Молдовы на внеочередном заседании в четверг утвердило проект госбюджета Молдовы с рекордным дефицитом в 20,9 миллиарда леев. Доходы предусмотрены в размере 70 967 400 000 леев, расходы составят 100 057 400 000 леев. Размер минимальной оплаты труда вырастет на 800 леев и составит 6300 леев (около 319 евро), а контрольная величина заработной платы — на 200 леев, с 2200 до 2400 леев (121 евро).
На заседании в четверг также были утверждены бюджеты социального страхования с доходами и расходами в 51,45 миллиарда леев и фондов медицинского страхования с доходами 18,83 миллиарда леев и расходами в 19,22 миллиарда леев.