Представитель России в ООН: санкции в мировой экономике — рудимент колониального мышления

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Попытки управлять мировой экономикой с помощью односторонних принудительных мер — это рудимент колониального мышления. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков на неформальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи, посвященном Международному дню борьбы с односторонними принудительными мерами, сообщает БЕЛТА.
«Наша позиция о недопустимости применения незаконных односторонних принудительных мер остается неизменной. Резолюция Генассамблеи и сегодняшний диалог вновь подтвердили: государства — члены ООН отвергают практику ОПМ. Попытки управлять мировой экономикой с помощью ОПМ — это рудимент колониального мышления, неработающий в условиях глобального рынка и формирования многополярного миропорядка», — подчеркнул российский дипломат.
Кроме того, по его словам, санкции — это палка о двух концах, они наносят серьезный ущерб самим инициаторам. Только от антироссийских санкций европейская экономика в 2022—2025 годах понесла совокупные потери, оцениваемые в сумму до 1,6 трлн евро.
«По оценкам МВФ, ЮНКТАД и ФАО, санкции провоцируют системные риски для всей мировой экономики: дефицит доступной энергии и продовольствия, увеличение долговой нагрузки, снижение доверия к международной финансовой архитектуре, — обратил внимание Дмитрий Чумаков. — Посягательство на свободу судоходства, закрепленное в Конвенции ООН по морскому праву, угрожает морской торговле. А попытки экспроприации суверенных активов центральных банков и вовсе подрывают правовую основу международных финансов, создают риски для всех государств, располагающих средствами в западных юрисдикциях, включая многие страны Глобального Юга».
Дипломат отметил, что, несмотря на беспрецедентный объем мер, введенных в отношении России (свыше 35 тыс.), страна продемонстрировала высокую степень адаптации и суверенного технологического развития. «Настроены на открытое и равноправное взаимодействие, без дискриминации. Именно на этих принципах развиваются БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества. Сталкиваясь с политизацией торговли и развития, мы и дальше намерены совместно с партнерами работать над созданием устойчивых платежных систем, осуществлять расчеты в национальных валютах, формировать общую инфраструктуру в сфере финансов, промышленности и технологий, развивать востребованные транспортно-логистические коридоры, устойчивые к ОПМ», — резюмировал Дмитрий Чумаков.
Международный день борьбы с односторонними принудительными мерами отмечается впервые. Его дата, 4 декабря, была провозглашена в июне 2025 года резолюцией Генассамблеи ООН. Документ был инициирован Группой друзей в защиту Устава Организации Объединенных Наций при активном участии Беларуси. За резолюцию тогда проголосовало большинство — 116 государств — членов ООН.
Как отметили в МИД Беларуси, провозглашение Международного дня борьбы с односторонними принудительными мерами призвано способствовать укреплению международного сотрудничества и солидарности между государствами в противостоянии санкциям и дополнит прилагаемые усилия, направленные на повышение глобальной осведомленности о негативных последствиях и многочисленных проблемах, возникающих в результате введения в действие и применения таких мер.
«Ежегодное празднование Международного дня и обсуждение этой тематики в ООН позволит закрепить в фокусе внимания мирового сообщества задачу скорейшего отказа от применения односторонних принудительных мер, которые отдаляют перспективы реализации Целей устойчивого развития, создают барьеры в международной торговле, подрывают продовольственную безопасность. Беларусь, вошедшая в группу разработчиков резолюции, продолжит последовательную работу с единомышленниками по искоренению практики использования ОПМ в качестве инструмента политического и экономического давления на неугодные страны и по поддержке “диалога, взаимного уважения, понимания, терпимости и многостороннего подхода”, как это указано в резолюции», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве. -0-