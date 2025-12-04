Представитель России в ООН: санкции в мировой экономике — рудимент колониального мышления

Дипломат отметил, что, несмотря на беспрецедентный объем мер, введенных в отношении России (свыше 35 тыс.), страна продемонстрировала высокую степень адаптации и суверенного технологического развития. «Настроены на открытое и равноправное взаимодействие, без дискриминации. Именно на этих принципах развиваются БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества. Сталкиваясь с политизацией торговли и развития, мы и дальше намерены совместно с партнерами работать над созданием устойчивых платежных систем, осуществлять расчеты в национальных валютах, формировать общую инфраструктуру в сфере финансов, промышленности и технологий, развивать востребованные транспортно-логистические коридоры, устойчивые к ОПМ», — резюмировал Дмитрий Чумаков.