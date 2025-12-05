Ричмонд
Донские власти намерены предложить ростовчанам решить судьбу ипподрома

Вопрос о строительстве на месте ипподрома в Ростове-на-Дону многоквартирного жилого комплекса или парка могут помочь решить местные жители.

Источник: Коммерсантъ

Об этом губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил во время прямой линии с жителями региона.

Глава Дона напомнил, что территория ипподрома общей площадью 27 га находится в частной собственности и, при этом, правительство региона контролирует ситуацию. «Мы понимаем, что выселение конников и их лошадей в преддверии зимы не является правильным. Холодно, да и владелец ипподрома, в любом случае, не сможет начать строительные работы в ближайшее время», — пояснил Юрий Слюсарь.

Он добавил, что если у региона получиться деприватизировать объект, то ростовчанам будет предложена возможность выбора варианта преобразования этой территории. «Если жители проголосуют за парк, то начнется поиск места под строительство нового ипподрома», — резюмировал Юрий Слюсарь.

