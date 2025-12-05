Донские власти намерены предложить ростовчанам решить судьбу ипподрома

Глава Дона напомнил, что территория ипподрома общей площадью 27 га находится в частной собственности и, при этом, правительство региона контролирует ситуацию. «Мы понимаем, что выселение конников и их лошадей в преддверии зимы не является правильным. Холодно, да и владелец ипподрома, в любом случае, не сможет начать строительные работы в ближайшее время», — пояснил Юрий Слюсарь.