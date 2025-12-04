Путин: Россия не аннексировала Крым, а пришла на помощь жителям республики

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не осуществляла аннексию Крыма, а оказала поддержку населению полуострова, действуя в сложившихся обстоятельствах единственно возможным образом.
«Мы не аннексировали Крым. Хочу подчеркнуть этот момент. Мы просто пришли помочь людям, которые не хотели связывать свою жизнь или судьбу с теми, кто устроил государственный переворот на Украине», — сказал президент в интервью India Today.
Путин заявил, что Россия всегда будет отстаивать свои интересы и защищать своих граждан, где бы они ни находились.
По его словам, существовала реальная опасность не только усиленного давления, но и физической угрозы для жителей Крыма, что и послужило причиной вмешательства России для обеспечения их безопасности.
Президент также отметил, что у Москвы не было необходимости присоединять порт Севастополя, поскольку он уже был де-факто российским согласно договору с Украиной.
Ранее глава российского государства назвал признание Крыма и Донбасса ключевой темой на переговорах с США.