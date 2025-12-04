Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: Россия не аннексировала Крым, а пришла на помощь жителям республики

Россия всегда будет защищать свои интересы и своих людей, подчеркнул президент.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не осуществляла аннексию Крыма, а оказала поддержку населению полуострова, действуя в сложившихся обстоятельствах единственно возможным образом.

«Мы не аннексировали Крым. Хочу подчеркнуть этот момент. Мы просто пришли помочь людям, которые не хотели связывать свою жизнь или судьбу с теми, кто устроил государственный переворот на Украине», — сказал президент в интервью India Today.

Путин заявил, что Россия всегда будет отстаивать свои интересы и защищать своих граждан, где бы они ни находились.

По его словам, существовала реальная опасность не только усиленного давления, но и физической угрозы для жителей Крыма, что и послужило причиной вмешательства России для обеспечения их безопасности.

Президент также отметил, что у Москвы не было необходимости присоединять порт Севастополя, поскольку он уже был де-факто российским согласно договору с Украиной.

Ранее глава российского государства назвал признание Крыма и Донбасса ключевой темой на переговорах с США.