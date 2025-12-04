Ричмонд
«Идет ритмично»: Путин рассказал о поставках российской нефти в Индию

Поставки нефти из России в Индию идут ритмично. Москва в этом отношении считает Дели надежным партнером. Об этом в четверг, 4 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства также задался вопросом, почему у Индии не может быть права покупать топливо у России, если его приобретают США.

— Торговля нефтепродуктами и нефтью… идет абсолютно ритмично, — передает слова Путина телеканал India Today.

21 ноября в СМИ появилась информация о том, что индийский конгломерат Reliance Industries, который был крупнейшим покупателем российской нефти в Индии, сообщил о полной остановке импорта сырья из страны для своего нефтеперерабатывающего завода, расположенного в Джамнагаре.

Индийские банки, как сообщается, готовы проводить оплату за импорт российской нефти, но только в том в случае, если углеводород будет поступать от продавцов, не включенных в черный список, и транзакции будут соответствовать требованиям для освобождения от западных санкций.