Россия видит угрозу для своей безопасности в желании Украины вступить в Североатлантический альянс. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью India Today.
«Украина считает, что ей выгодно вступление в НАТО, а мы говорим: это угрожает нашей безопасности», — подчеркнул российский лидер.
Владимир Путин неоднократно высказывался о перспективах вступления Украины в НАТО. По словам президента, это не только создаст угрозу для безопасности России, но и приведет к дополнительному напряжению на международной арене.
Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин назвал главных зачинщиков украинского конфликта. Глава государства подчеркнул, что Россия желает заверить боевые действия, которые против РФ были развязаны странами Запада руками Украины.