Путин: Россия стремится закончить войну, которую развязал Запад руками Украины

Путин также подчеркнул, что Россия не отказывает Украине в обеспечении ее безопасности, но это не должно происходить за счет безопасности самой России. «Каждая страна, включая Украину, имеет право выбирать собственные средства защиты и обеспечивать свою безопасность. Верно? Совершенно верно. Отказываем ли мы Украине в этом? Нет. Но это неприемлемо, если делать это за счет России», — пояснил он. «Украина считает, что ей выгодно вступление в НАТО. А мы говорим, что это угрожает нашей безопасности. Давайте найдем способ обеспечить вашу безопасность, не угрожая нам», — призвал он.