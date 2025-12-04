Путин: Россия стремится закончить войну, которую развязал Запад руками Украины

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия стремится закончить войну, которую Запад развязал против нее руками Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today, сообщает ТАСС.
Путин считает, что Украине следует понять, что лучшим способом решения конфликта являются переговоры. «Самое главное для них — это осознать, что наилучший способ решения проблемы — это мирные переговоры», — указал он.
По словам российского лидера, президент США Дональд Трамп хочет быстрого урегулирования конфликта, в том числе из гуманитарных соображений.
Путин также подчеркнул, что Россия не отказывает Украине в обеспечении ее безопасности, но это не должно происходить за счет безопасности самой России. «Каждая страна, включая Украину, имеет право выбирать собственные средства защиты и обеспечивать свою безопасность. Верно? Совершенно верно. Отказываем ли мы Украине в этом? Нет. Но это неприемлемо, если делать это за счет России», — пояснил он. «Украина считает, что ей выгодно вступление в НАТО. А мы говорим, что это угрожает нашей безопасности. Давайте найдем способ обеспечить вашу безопасность, не угрожая нам», — призвал он.
Президент РФ отметил, что Москва настаивает на выполнении данных ей публично еще в 1990-е годы обещаний о нерасширении Североатлантического альянса на восток. -0-