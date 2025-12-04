Россия всегда намерена защищать свои интересы и своих людей. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, отвечая на вопрос о Крыме.
«Была угроза не просто давления, а прямой расправы над крымчанами. Мы всегда будем защищать наши интересы и наш народ», — заявил Путин в интервью телеканалу India Today.
Глава государства подчеркнул, что Россия вмешалась в ситуацию, чтобы помочь жителям полуострова и заявил, что РФ не могла поступить иначе.
Ранее президент России заявил, что РФ не аннексировала территорию Крымского полуострова. Лидер российского государства также выразил надежду на скорейшее окончание боевых действий на Украине. Мирные переговоры, по словам Владимира Путина, остаются лучшим способом завершить конфликт на Украине.