Минфин США разрешил международные операции с «Лукойлом» до апреля 2026 года

Министерство финансов США разрешило до конца апреля 2026 года международные операции с «Лукойлом», которые необходимы для обслуживания и ликвидации заправок за пределами России.
В генеральной лицензии американского ведомства указано, что соответствующие операции разрешено проводить с компанией Lukoil-International и дочерними структурами, в том числе в США.
По данным Минфина США, указные операции будут разрешены до окончания действия документа — 29 апреля следующего года.
Ранее сообщалось, что правительство Великобритании выдало генеральную лицензию компании Lukoil International GmbH, которая управляет зарубежными активами российской компании «Лукойл».