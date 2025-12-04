МИД РФ предупредил Лондон об ответе на британские санкции против ГРУ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости прокомментировала британские санкции против ГРУ и 11 физических лиц, указав, что Москва оставляет за собой право на ответные меры.
«Российская сторона не признает нелегитимные санкции, вводимые под надуманными предлогами в обход СБ ООН, и оставляет за собой право на ответные меры», — подчеркнула дипломат.
По ее словам, британцы могут быть уверены в неотвратимости таких мер. Ожидаем, когда покажут миру Скрипалей, отметила Захарова.
Как писал сайт KP.RU, в четверг, 3 декабря, британские власти расширили на 12 позиций санкционный список в отношении России. Помимо прочего, Лондон ввел ограничительные меры против Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.
Ранее Мария Захарова подчеркивала, что Москва давно призывает Лондон к двустороннему взаимодействию по делу об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.