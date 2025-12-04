Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РФ предупредил Лондон об ответе на британские санкции против ГРУ

Захарова заявила, что Россия вправе ответить на санкции Британии против ГРУ.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости прокомментировала британские санкции против ГРУ и 11 физических лиц, указав, что Москва оставляет за собой право на ответные меры.

«Российская сторона не признает нелегитимные санкции, вводимые под надуманными предлогами в обход СБ ООН, и оставляет за собой право на ответные меры», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, британцы могут быть уверены в неотвратимости таких мер. Ожидаем, когда покажут миру Скрипалей, отметила Захарова.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 3 декабря, британские власти расширили на 12 позиций санкционный список в отношении России. Помимо прочего, Лондон ввел ограничительные меры против Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее Мария Захарова подчеркивала, что Москва давно призывает Лондон к двустороннему взаимодействию по делу об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше