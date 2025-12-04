Путин: возобновление экономических отношений с США принесет пользу

Российский лидер Владимир Путин в ходе интервью телеканалу India Today выступил с заявлением, что возобновление экономических отношений РФ и США будет выгодно для обеих стран.
«Есть множество областей, где возможно восстановление экономических отношений между США и Россией, и это будет выгодно обеим странам», — указал президент.
Кроме того, глава российского государства обратил внимание, что у его американского коллеги Дональда Трампа есть и экономические причины поспособствовать окончанию конфликта на Украине.
Ранее в интервью India Today Владимир Путин рассказал, что предложения США, переданные в Кремле, были основаны на его прежних договорённостях с Трампом на Аляске.