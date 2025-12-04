Постпредство Беларуси при ООН: западное меньшинство навязывает политику незаконных санкций как благое дело

«Это стало следствием нарастающей фрагментации глобальной экономики — закономерного итога безумной политики, проводимой странами Запада и направленной на политизацию и даже вепонизацию глобальной экономики через незаконные односторонние экономические санкции, торговые и валютные войны, изъятия финансовых активов, введения надуманных тарифов и ряда других ограничений и мер, — сказала белорусский дипломат. — Но так как все в нашем мире взаимосвязано, то эти действия не только создают барьеры в международной торговле, но и укореняют бедность, голод и неравенство, искусственно замедляют темпы развития. Поэтому неудивительно, что Цели устойчивого развития сегодня в мире реализованы лишь в пределах 20%, и это в то время, как с трибуны ООН мы слышим призывы к консолидации международных усилий для достижения Повестки 2030».