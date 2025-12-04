Постпредство Беларуси при ООН: западное меньшинство навязывает политику незаконных санкций как благое дело

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь подтверждает свою поддержку усилиям международного сообщества в борьбе с незаконными санкциями. С таким заявлением выступило Постоянное представительство Беларуси при ООН на неформальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи, посвященном Международному дню борьбы с односторонними принудительными мерами, сообщает БЕЛТА.
«Мы подтверждаем свою поддержку усилиям международного сообщества в этом направлении. Подчеркиваем, что односторонние принудительные меры — незаконный и деструктивный инструмент, который активно и безнаказанно используется отдельными государствами — членами ООН, в нарушение международного права. Напомню, что резолюцию Генеральной Ассамблеи “Международный день борьбы с односторонними принудительными мерами” поддержали 116 государств — членов ООН. Это значит, что подавляющее большинство государств не поддерживает политику незаконного одностороннего принуждения. Политику, которую долгие годы меньшинство, проголосовавшее против, нам навязывает как благое дело», — заявила представитель белорусской делегации.
В дипмиссии обратили внимание, что сегодня, когда масштабы нехватки продовольствия на планете приближаются к послевоенным временам, страны — экспортеры продовольствия, удобрений, сельхозтехники лишаются по политическим мотивам права поставлять свою продукцию нуждающимся.
И это не патетика. Так, в совместном докладе ФАО и ряда других спецучреждений ООН 2025 года о положении дел в области продовольственной безопасности и питания в мире указано, что экономические санкции, введенные против Беларуси и России — двух важных экспортеров удобрений, — привели к перебоям поставок удобрений и, следовательно, резкому росту цен на них в 2022 году.
При этом санкции не только подрывают продовольственную безопасность. Если 20 лет назад международная торговля росла быстрее глобального ВВП, то в последнее десятилетие ситуация изменилась.
«Это стало следствием нарастающей фрагментации глобальной экономики — закономерного итога безумной политики, проводимой странами Запада и направленной на политизацию и даже вепонизацию глобальной экономики через незаконные односторонние экономические санкции, торговые и валютные войны, изъятия финансовых активов, введения надуманных тарифов и ряда других ограничений и мер, — сказала белорусский дипломат. — Но так как все в нашем мире взаимосвязано, то эти действия не только создают барьеры в международной торговле, но и укореняют бедность, голод и неравенство, искусственно замедляют темпы развития. Поэтому неудивительно, что Цели устойчивого развития сегодня в мире реализованы лишь в пределах 20%, и это в то время, как с трибуны ООН мы слышим призывы к консолидации международных усилий для достижения Повестки 2030».
В Представительстве Беларуси при ООН с сожалением констатировали, что, несмотря на рекомендации, разработанные специальным докладчиком по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека, рекомендации, принятые по этому вопросу Генеральной Ассамблеей и Советом по правам человека, санкции по-прежнему вводятся в действие. Это сопровождается крайне негативными последствиями, влияющими на возможность реализации и защиты прав человека.
«Призываем все международное сообщество взять ответственность за наше общее настоящее и будущее, отказавшись от пагубной практики применения противоправных односторонних принудительных мер. Вспомнить, наконец, что мы — это и есть народы Объединенных Наций, которые 80 лет назад были “преисполнены решимости проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи” и “использовать международный аппарат для содействия экономическому и социальному прогрессу всех народов”, — резюмировали в дипмиссии.
Специальное мероприятие по случаю Международного дня борьбы с односторонними принудительными мерами состоялось 4 декабря и в Отделении ООН в Женеве. Конференция была организована Группой друзей в защиту Устава ООН.
Международный день борьбы с односторонними принудительными мерами отмечается впервые в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи, принятой в июне 2025 года. Как отметила постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН в Женеве Лариса Бельская, Беларусь, как и международное большинство, убеждена, что односторонние принудительные меры противоречат международному праву и Уставу ООН, подрывают межгосударственное сотрудничество, основанное на принципах уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела.
«Санкции применяются, как правило, западными государствами для продавливания политических и экономических интересов их элит, которые массированно используют односторонние принудительные меры как оружие против суверенных государств, не считаясь с их негативными последствиями как для прав человека, так и для мировой экономики и торговли и устойчивого развития», — заявила Лариса Бельская.
Белорусский дипломат приветствовала деятельность Елены Довгань, специального докладчика по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека. Усилиями спецдокладчика собрана обширная доказательная база разрушительного влияния санкций на права человека, включая базовые права на жизнь, здоровье, образование и многие другие.
Постоянный представитель Беларуси подчеркнула важность решения международного сообщества, учредившего Международный день борьбы с санкциями, чтобы приблизить полный отказ от их использования в международных отношениях. -0-