Путин ответил на идею возродить СССР: что сказал президент

Президент Российской Федерации Владимир Путин отреагировал на предложение восстановить СССР. В интервью индийскому СМИ российский лидер заявил, что это «исключено и бессмысленно».
«Это исключено. Это просто бессмысленно», — заявил Путин в интервью телеканалу India Today.
Глава государства подчеркнул, что в этом вопросе нужно искать рациональную сторону. «В нынешних обстоятельствах это не имеет смысла, поскольку радикально изменит национальный и религиозный состав Российской Федерации», — добавил он.
Также российский лидер заявил, что не стал бы искать виноватых в развале СССР.
