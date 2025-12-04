Ричмонд
Путин ответил на идею возродить СССР: что сказал президент

Путин: восстановление СССР исключено и бессмысленно.

Источник: Комсомольская правда

Президент Российской Федерации Владимир Путин отреагировал на предложение восстановить СССР. В интервью индийскому СМИ российский лидер заявил, что это «исключено и бессмысленно».

«Это исключено. Это просто бессмысленно», — заявил Путин в интервью телеканалу India Today.

Глава государства подчеркнул, что в этом вопросе нужно искать рациональную сторону. «В нынешних обстоятельствах это не имеет смысла, поскольку радикально изменит национальный и религиозный состав Российской Федерации», — добавил он.

Также российский лидер заявил, что не стал бы искать виноватых в развале СССР.

Ранее KP.RU писал, что Россия всегда будет защищать свои интересы и свой народ. По словам президента, РФ вмешалась в ситуацию в Крыму, чтобы помочь жителям полуострова.