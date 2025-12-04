Путин заявил, что Трамп «не принимает решения с потолка»

«У президента Трампа своя повестка дня, свои цели, тогда как мы концентрируемся на своих, не направленных против кого-либо, а нацеленных на защиту наших соответствующих интересов», — заявил Путин.
При этом российский президент вновь отказался давать характеристику американскому лидеру. Путин напомнил, что принципиально не оценивает ни бывших, ни действующих глав государств, ведь такие выводы должны делать граждане на выборах.
Ранее президент России подчёркивал, что лидер США действительно стремится как можно быстрее завершить конфликт на Украине. У Трампа есть собственное видение мирного урегулирования, и его мотивы во многом гуманитарные.
