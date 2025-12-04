Путин заявил, что Трамп «не принимает решения с потолка»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решения американского лидера Дональда Трампа «не принимаются с потолка», а отражают курс на самостоятельную политику США. В интервью India Today он подчеркнул: у Трампа собственная повестка и цели, так же как у России — свои интересы, которые «не направлены против кого-либо, а сосредоточены на их защите».