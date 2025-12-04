Путин заявил о желании американских компаний вернуться в РФ

Путин сообщил, что из США поступают письма о сотрудничестве.
Многие американские компании, ушедшие с российского рынка, теперь ищут пути для возвращения. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, из США поступают соответствующие письма с предложениями о возможном сотрудничестве.
«Я покажу вам некоторые письма, которые шлют нам американские компании. Они ждут, когда все проблемы решатся, чтобы вернуться», — заявил Путин в интервью каналу India Today. Президент подчеркнул, что корпорации обращаются к российской стороне напрямую и фиксируют свою позицию в официальной переписке.
Тему потенциального возвращения западных сетей ранее поднимали и участники российского рынка общепита. Основатель сети «Теремок» Михаил Гончаров высказывал мнение, что в случае возвращения в Россию бывшему оператору McDonald’s придется заплатить значительную сумму за выкуп активов. Он связывал возможную цену с текущими показателями сети «Вкусно — и точка», которая заняла место американского бренда и продолжает расширять присутствие в регионах, напоминает RT.