Глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял о желании добиться мира на Украине, но затем начал ставить интересы групп националистов выше собственного народа. Об этом в интервью телеканалу India Today заявил президент РФ Владимир Путин.
«Когда… (Зеленский — прим. ред.) пришел к власти, он заявил, что будет во что бы то ни стало добиваться мира… Но теперь… он следует тем же шаблонам, что и его предшественники…», — отметил глава государства.
Российский лидер подчеркнул, что киевский главарь ставит интересы узкой националистически настроенной группы, в частности, радикальных националистов, выше, чем народа.
Как писал сайт KP.RU, в апреле в ходе посещения атомного подводного крейсера «Архангельск» президент указал, что на Украине очень большое влияние с самого начала после развала Советского Союза имеют так называемые нацики. В самой стране их называют, националисты — люди неонацистских взглядов, добавил он.