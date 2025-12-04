Journal: 4 неопознанных дрона сопроводили борт Зеленского над Ирландией

Четыре неопознанных дрона сопровождали самолет Владимира Зеленского перед посадкой в аэропорту Дублин 1 декабря, передает издание Journal со ссылкой на источники.
Согласно материалу, беспилотники взлетели к северо-востоку от столицы Ирландии, пролетели рядом с самолетом Зеленского и затем на некоторое время зависли над кораблем ВМС страны, который заранее разместили в море в секретном порядке в преддверии визита.
Полиция выясняет, откуда были запущены дроны — с земли или с судна. До сих пор не установлены организаторы полета и дальнейшая судьба беспилотников. Расследование проводят Министерство внутренних дел, а также Министерства юстиции и обороны. По информации очевидцев, дроны были военного типа.
Как сообщили в Journal, ПВО для поражения дронов не применялась, так как вооружения корабля в Ирландском море оказалось недостаточно, а патрульные истребители не вмешивались в ситуацию.
Во время визита Зеленского территория в районе Дублинского аэропорта была объявлена бесполетной зоной. Сам визит прошел без серьезных инцидентов. Зеленский встретился с руководством страны и депутатами парламента.
Ранее Зеленский сообщил, что ждет сигналов от США после встречи Путина и Уиткоффа.