Journal: 4 неопознанных дрона сопроводили борт Зеленского над Ирландией

Полиция выясняет, откуда были запущены дроны — с земли или с судна. До сих пор не установлены организаторы полета и дальнейшая судьба беспилотников. Расследование проводят Министерство внутренних дел, а также Министерства юстиции и обороны. По информации очевидцев, дроны были военного типа.