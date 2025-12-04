Ричмонд
МИД Британии вызвал посла России после доклада о смерти Дон Стерджес

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла России в королевстве Андрея Келина после обнародования результатов расследования гибели британки Доны Стерджес. Она умерла через несколько месяцев после покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, пишет Reuters.

Согласно новому докладу, «операция по убийству Скрипаля должна была быть одобрена на высшем уровне президентом Владимиром Путиным». Москва ранее неоднократно отвергала эти обвинения.

Одновременно с выходом доклада власти Великобритании объявили о новых санкциях в отношении Главного управления Генштаба ВС России (бывшее ГРУ). В список внесено само ведомство, а также 11 его предполагаемых сотрудников, передает агентство Reuters.

Сергей Скрипаль — бывший российский разведчик, который в 2006 году был осужден за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году он был выслан из РФ в рамках обмена заключенными.

15 октября 2024 года в письменных показаниях, зачитанных в ходе открытого слушания по делу о своем отравлении, Сергей Скрипаль заявил, что «не чувствовал опасности и не пытался скрыться».