МИД Британии вызвал посла России после доклада о смерти Дон Стерджес

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла России в королевстве Андрея Келина после обнародования результатов расследования гибели британки Доны Стерджес. Она умерла через несколько месяцев после покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, пишет Reuters.
Согласно новому докладу, «операция по убийству Скрипаля должна была быть одобрена на высшем уровне президентом Владимиром Путиным». Москва ранее неоднократно отвергала эти обвинения.
Одновременно с выходом доклада власти Великобритании объявили о новых санкциях в отношении Главного управления Генштаба ВС России (бывшее ГРУ). В список внесено само ведомство, а также 11 его предполагаемых сотрудников, передает агентство Reuters.
Сергей Скрипаль — бывший российский разведчик, который в 2006 году был осужден за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году он был выслан из РФ в рамках обмена заключенными.
15 октября 2024 года в письменных показаниях, зачитанных в ходе открытого слушания по делу о своем отравлении, Сергей Скрипаль заявил, что «не чувствовал опасности и не пытался скрыться».