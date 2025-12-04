Ричмонд
Путин назвал мирные переговоры лучшим способом разрешить конфликт на Украине

Властям Украины необходимо осознать, что наилучшим путём для разрешения конфликта являются мирные переговоры. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

Источник: Life.ru

«Я уже говорил ранее, что для них главное осознать, что наилучший способ решить проблемы — это переговоры», — сказал Путин.

Вместе с тем глава государства напомнил, что Москва ещё в 2022 году предпринимала попытки начать диалог с украинскими властями. Он также охарактеризовал недавнюю встречу со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом как конкретную и содержательную, отметив её практическую направленность.

В интервью российский лидер также заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп искренне заинтересован в скорейшем завершении конфликта на Украине. По словам Путина, у американского президента есть собственное видение путей мирного урегулирования, и его мотивы носят во многом гуманитарный характер. Президент РФ отметил, что Трамп неоднократно высказывался о необходимости минимизации человеческих потерь, что свидетельствует о его серьёзных намерениях.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

