Путин назвал мирные переговоры лучшим способом разрешить конфликт на Украине

В интервью российский лидер также заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп искренне заинтересован в скорейшем завершении конфликта на Украине. По словам Путина, у американского президента есть собственное видение путей мирного урегулирования, и его мотивы носят во многом гуманитарный характер. Президент РФ отметил, что Трамп неоднократно высказывался о необходимости минимизации человеческих потерь, что свидетельствует о его серьёзных намерениях.