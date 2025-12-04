Путин назвал мирные переговоры лучшим способом разрешить конфликт на Украине

«Я уже говорил ранее, что для них главное осознать, что наилучший способ решить проблемы — это переговоры», — сказал Путин.
Вместе с тем глава государства напомнил, что Москва ещё в 2022 году предпринимала попытки начать диалог с украинскими властями. Он также охарактеризовал недавнюю встречу со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом как конкретную и содержательную, отметив её практическую направленность.
В интервью российский лидер также заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп искренне заинтересован в скорейшем завершении конфликта на Украине. По словам Путина, у американского президента есть собственное видение путей мирного урегулирования, и его мотивы носят во многом гуманитарный характер. Президент РФ отметил, что Трамп неоднократно высказывался о необходимости минимизации человеческих потерь, что свидетельствует о его серьёзных намерениях.
