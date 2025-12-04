Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Анкаре состоялись российско-турецкие консультации по атакам ВСУ в Чёрном море

Российский дипломат Алексей Иванов, исполняющий обязанности поверенного в делах РФ в Турции, был приглашён для беседы в МИД республики. Поводом для консультаций стали недавние атаки ВСУ на торговые и гражданские корабли в Чёрном море. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство РФ в Анкаре.

Источник: Life.ru

Российское посольство в Анкаре подтвердило журналистам сам факт проведения вышеупомянутой рабочей встречи. При этом в дипмиссии подчеркнули, что раскрывать содержание и конкретные детали диалога с иностранными партнёрами не принято.

Ранее стало известно, что в Чёрном море был атакован третий за неделю российский танкер. Midvolga 2 перевозил подсолнечное масло из России и направлялся в Грузию. Он подвергся атаке примерно к 120 километрах к берегу от Турции. Известно, что танкер был атакован украинским БПЛА-камикадзе. По некоторым данным, атака была спланирована для срыва российско-американских переговоров.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.