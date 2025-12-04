В Анкаре состоялись российско-турецкие консультации по атакам ВСУ в Чёрном море

Ранее стало известно, что в Чёрном море был атакован третий за неделю российский танкер. Midvolga 2 перевозил подсолнечное масло из России и направлялся в Грузию. Он подвергся атаке примерно к 120 километрах к берегу от Турции. Известно, что танкер был атакован украинским БПЛА-камикадзе. По некоторым данным, атака была спланирована для срыва российско-американских переговоров.