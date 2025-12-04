Ричмонд
Командир «Айдара»* заявил об угрозе уничтожения инфраструктуры Краматорска

Командир запрещённого в России батальона «Айдар»* Станислав Бунятов в соцсетях заявил, что Краматорску в ДНР грозит полное уничтожение инфраструктуры, если ВС России продвинутся к Малиновке. По его словам, в таком случае точки запуска российских беспилотников окажутся настолько близко, что смогут «быстро уничтожить цивилизацию в городе».

Военный подчеркнул, что в Краматорске фактически отсутствует полноценная система защиты от дронов, что делает город особенно уязвимым в случае дальнейшего продвижения российских сил.

Ранее Life.ru писал, что Вооружённые силы России могут завершить освобождение всей Донецкой Народной Республики за полгода. Сейчас основная работа идёт на Покровско-Мирноградском направлении, где агломерацию планируют взять до конца года.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.