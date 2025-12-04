Командир «Айдара»* заявил об угрозе уничтожения инфраструктуры Краматорска

Командир запрещённого в России батальона «Айдар»* Станислав Бунятов в соцсетях заявил, что Краматорску в ДНР грозит полное уничтожение инфраструктуры, если ВС России продвинутся к Малиновке. По его словам, в таком случае точки запуска российских беспилотников окажутся настолько близко, что смогут «быстро уничтожить цивилизацию в городе».