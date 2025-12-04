Военный подчеркнул, что в Краматорске фактически отсутствует полноценная система защиты от дронов, что делает город особенно уязвимым в случае дальнейшего продвижения российских сил.
Ранее Life.ru писал, что Вооружённые силы России могут завершить освобождение всей Донецкой Народной Республики за полгода. Сейчас основная работа идёт на Покровско-Мирноградском направлении, где агломерацию планируют взять до конца года.
