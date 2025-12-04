Замглавы МИД: Европа фактически движется по самоисполняющемуся пророчеству эскалации напряженности

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европа фактически движется по самоисполняющемуся пророчеству эскалации напряженности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета на пленарном заседании СМИД ОБСЕ в Вене, сообщает БЕЛТА.
«Мы встречаемся с вами в момент, когда европейская безопасность переживает, возможно, самый глубокий кризис со времен Хельсинки. За последние годы наш регион превратился из пространства диалога в пространство страхов, барьеров и взаимных обвинений. Сегодня важно уйти от заезженных пропагандистских мантр и назвать вещи своими именами», — сказал Игорь Секрета.
По его словам, архитектура безопасности, которая методом проб и ошибок выстраивалась десятилетиями, фактически разрушена. Прекратили свое действие механизмы контроля над вооружениями. Прежние форматы переговоров заморожены. Доверие сведено к нулю.
«Важно понимать: это произошло не внезапно и отнюдь не в 2022 году. Разрушение шло по нарастающей почти три десятилетия. Оно происходило через игнорирование принципа неделимости безопасности, через попытки строить безопасность для себя и за счет других, через уверенность в том, что сила и давление — единственные средства достижения политических целей, — обратил внимание белорусский дипломат. — Сегодня государства все чаще говорят языком ультиматумов, а не компромиссов. Европа фактически движется по самоисполняющемуся пророчеству эскалации напряженности. Если мы не изменим эту логику, то глобальная война из категории риска перейдет в категорию реальности».
Замминистра заявил, что Беларусь ощущает этот кризис не теоретически, а физически: на ее границах создаются новые заградительные сооружения, закрываются переходы, искусственно выстраиваются новые линии раздела. Баснословные средства тратятся на милитаризацию.
«Одновременно Беларусь обвиняется в агрессивных намерениях, которых у нас никогда не было и нет. Мы видим, как политизация тем нелегальной миграции и трансграничной контрабанды используется для нагнетания страха. При этом напрочь игнорируется, что эти проблемы — прямое следствие кризисов, разрушенных государств и ошибочных внешнеполитических решений. Беларусь не обязана и не будет компенсировать последствия чужих ошибок. Но при этом мы всегда остаемся открытыми к контактам на должном уровне для совместного поиска решения имеющихся проблем», — подчеркнул Игорь Секрета. -0-