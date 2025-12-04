Замглавы МИД: Европа фактически движется по самоисполняющемуся пророчеству эскалации напряженности

«Важно понимать: это произошло не внезапно и отнюдь не в 2022 году. Разрушение шло по нарастающей почти три десятилетия. Оно происходило через игнорирование принципа неделимости безопасности, через попытки строить безопасность для себя и за счет других, через уверенность в том, что сила и давление — единственные средства достижения политических целей, — обратил внимание белорусский дипломат. — Сегодня государства все чаще говорят языком ультиматумов, а не компромиссов. Европа фактически движется по самоисполняющемуся пророчеству эскалации напряженности. Если мы не изменим эту логику, то глобальная война из категории риска перейдет в категорию реальности».