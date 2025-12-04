Путин порассуждал об итогах жизни

Путин, рассуждая о возможностях обретения человеком бессмертия, заявил, что у всего сущего есть свои пределы, и только Бог является вечным. Беседа с российским президентом приурочена к его визиту в Индию, который проходит 4−5 декабря. Путин прибыл в страну по приглашению премьер-министра Нарендры Моди. В рамках поездки запланированы переговоры с индийским руководством.