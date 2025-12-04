Ричмонд
«Газпром» обновил рекорд поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

«Газпром» установил новый рекорд суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Об этом сообщили представители холдинга на официальном сайте.

В заявлении говорится, что компания обновляет исторический максимум третий день подряд. Поставки осуществляются на основании долгосрочного Договора купли-продажи газа, который был заключён между «Газпромом» и китайской корпорацией CNPC.

Поставки сырья в Китай по газопроводу «Сила Сибири» показывают устойчивый рост с момента запуска проекта. Согласно имеющимся данным, если в 2020 году объём составил 4,1 миллиарда кубических метров, то к 2024 году он увеличился до 31,12 миллиарда кубических метров. В 2025 году динамика сохраняется: за первые девять месяцев текущего года «Газпром» нарастил поставки более чем на 27%.

Ранее «Газпром» проинфоромировал о том, что Европа в ноябре осущетсвила рекордные по объёму отборы газа из подземных хранилищ. Данная ситуация негативно сказывается на производительности ПХГ и может повлечь за собой риски для энергобезопасности в условиях низких температур. По данным «Газпрома», к 26 ноября европейские газовые хранилища содержали 78,1 млрд куб. м активного газа. Это на 10,6 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году.

