«Газпром» обновил рекорд поставок газа в Китай по «Силе Сибири»

Ранее «Газпром» проинфоромировал о том, что Европа в ноябре осущетсвила рекордные по объёму отборы газа из подземных хранилищ. Данная ситуация негативно сказывается на производительности ПХГ и может повлечь за собой риски для энергобезопасности в условиях низких температур. По данным «Газпрома», к 26 ноября европейские газовые хранилища содержали 78,1 млрд куб. м активного газа. Это на 10,6 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году.