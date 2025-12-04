Профсоюзы Молдовы назвали бюджет страны на 2026 год антисоциальным и потребовали его пересмотра

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конфедерация профсоюзов Молдовы настаивает на необходимости пересмотра проекта государственного бюджета на 2026 год, указывая, что в текущем виде он приведет к снижению покупательной способности для большинства работников бюджетной сферы, сообщает ТАСС.
«Конфедерация требует срочного пересмотра проекта закона о государственном бюджете на 2026 год, закона о бюджете государственного социального страхования… до их утверждения правительством и парламентом», — говорится в заявлении.
Конфедерация профсоюзов обратила внимание на то, что анонсированное Минфином Молдовы повышение заработных плат коснется лишь ограниченной категории государственных служащих, при этом проект не гарантирует сохранение покупательной способности зарплат для наиболее многочисленных категорий сотрудников государственного сектора, в том числе учителей, врачей, персонала административных органов, МВД, пенитенциарной системы и ряда других категорий. Там также заявили, что процесс подготовки бюджета проходил «с нарушениями принципов прозрачности», и обвинили правительство страны в «подрыве социального диалога».
Согласно проекту госбюджета Молдовы на 2026 год, предполагаемые доходы составят 79,6 млрд леев (около 4 млрд евро), а расходы — 100,5 млрд леев (более 5 млрд евро). Таким образом, дефицит бюджета достигнет 20,9 млрд леев (свыше 1 млрд евро), республика ведет переговоры с Международным валютным фондом и другими донорами по проблеме его покрытия.
В свою очередь мэр Кишинева и лидер оппозиционного блока «Альтернатива» Ион Чебан заявил, что власти Молдовы легкомысленно относятся к стремительному росту госдолга, информирует РИА Новости. По его словам, блок «Альтернатива» просит парламент организовать слушания по вопросу роста и обслуживания госдолга. «Мы осуждаем легкомысленное отношение правительства к росту государственного долга, а также давление, которое его обслуживание оказывает на государственный бюджет», — сказал Чебан. Политик указал, что только в этом году обслуживание государственного долга составило более половины дефицита госбюджета страны. -0-