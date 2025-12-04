Профсоюзы Молдовы назвали бюджет страны на 2026 год антисоциальным и потребовали его пересмотра

В свою очередь мэр Кишинева и лидер оппозиционного блока «Альтернатива» Ион Чебан заявил, что власти Молдовы легкомысленно относятся к стремительному росту госдолга, информирует РИА Новости. По его словам, блок «Альтернатива» просит парламент организовать слушания по вопросу роста и обслуживания госдолга. «Мы осуждаем легкомысленное отношение правительства к росту государственного долга, а также давление, которое его обслуживание оказывает на государственный бюджет», — сказал Чебан. Политик указал, что только в этом году обслуживание государственного долга составило более половины дефицита госбюджета страны. -0-