Беларусь призвала ОБСЕ запустить широкий диалог о будущем безопасности в Евразии

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для прекращения конфликтов и новой разрядки нужно восстановить полноценное международное общение, а не наоборот. На это обратил внимание заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета на пленарном заседании СМИД ОБСЕ в Вене, сообщает БЕЛТА.
«Кризис международной системы безопасности не может не сказываться на состоянии ОБСЕ. Наша организация перестала быть форумом для общения тех, кто не согласен друг с другом. Вместо диалога мы получили политическое шоу, где страны делятся на “правильные” и “неправильные”. Но ОБСЕ изначально создавалась не как клуб единомышленников, а как механизм взаимодействия оппонентов. Уверены: без возвращения к этой исходной логике будущего у ОБСЕ нет», — сказал Игорь Секрета.
Замглавы МИД: Европа фактически движется по самоисполняющемуся пророчеству эскалации напряженности.
Белорусский дипломат подчеркнул, что консенсус — это не техническая процедура, а единственный способ удержать всех за одним столом. «Попытки его размыть — это прямой путь к исчезновению нашей организации. Сегодня важно признать очевидное: для прекращения конфликтов и новой разрядки нужно сначала восстановить полноценное международное общение, а не наоборот. Если наши правительства пока временно не готовы к прямому разговору, мы предлагаем подключить к запуску диалога аналитиков, академическое сообщество, экспертные структуры. Беларусь готова принимать такие обсуждения у себя без предварительных условий», — добавил замглавы МИД.
Он отметил, что Минская международная конференция по евразийской безопасности за три года уже доказала, что может служить нейтральной площадкой, где звучат разные, в том числе неудобные точки зрения, не подменяя собой международные организации, в том числе ОБСЕ.
«Что же можно сделать уже сейчас? Прежде всего отказаться от практики изоляции, навешивания ярлыков и введения незаконных санкций. Нужно честно оценить, как мы оказались в нынешнем состоянии, нужно беспристрастно проследить генезис трансформации Европы из пространства сотрудничества в пространство недоверия и вражды. Нужно ответственно признать: ни одна страна не может чувствовать себя в безопасности, если безопасность другого государства объявлена второстепенной или незначимой, — сказал Игорь Секрета. — Мы призываем государства-участники вернуться к дипломатии как к главному инструменту решения международных проблем. Загрузите наконец дипломатов работой, которой они научены заниматься!».
Белорусский дипломат подчеркнул, что пора превратить площадку ОБСЕ из «ярмарки тщеславия» в поле уважительного взаимодействия дипломатов.
«Необходимо восстанавливать механизмы предотвращения инцидентов на границе, каналы оперативного взаимодействия, обсуждение мер прозрачности. Беларуси это нужно не меньше, чем другим. Наше геополитическое положение в центре Европы — не абстрактная категория, а повседневная реальность, требующая практического сотрудничества. Если мы хотим, чтобы в год 50-летия Хельсинского Заключительного акта наш континент отправил миру не сигнал обреченности, а сигнал надежды, нужно уже сейчас договориться о запуске широкого диалога о будущем безопасности в Евразии. Не против кого-то, а ради того, чтобы избежать новой большой войны. Беларусь готова участвовать в этой работе и вести разговор честно, взаимоуважительно и профессионально. И мы предлагаем коллегам — и тем, кто с нами согласен, и тем, кто с нами спорит, — воспользоваться этим предложением», — резюмировал замминистра. -0-