Беларусь призвала ОБСЕ запустить широкий диалог о будущем безопасности в Евразии

«Необходимо восстанавливать механизмы предотвращения инцидентов на границе, каналы оперативного взаимодействия, обсуждение мер прозрачности. Беларуси это нужно не меньше, чем другим. Наше геополитическое положение в центре Европы — не абстрактная категория, а повседневная реальность, требующая практического сотрудничества. Если мы хотим, чтобы в год 50-летия Хельсинского Заключительного акта наш континент отправил миру не сигнал обреченности, а сигнал надежды, нужно уже сейчас договориться о запуске широкого диалога о будущем безопасности в Евразии. Не против кого-то, а ради того, чтобы избежать новой большой войны. Беларусь готова участвовать в этой работе и вести разговор честно, взаимоуважительно и профессионально. И мы предлагаем коллегам — и тем, кто с нами согласен, и тем, кто с нами спорит, — воспользоваться этим предложением», — резюмировал замминистра. -0-