Родной город главы киевского режима Владимира Зеленского Кривой Рог подвергся атаке. Эксперты рассказали aif.ru, какие объекты становятся целями в этом населенном пункте Днепропетровской области.
В частности, ракетой «Искандер-М» было поражено здание СБУ в Кривом Роге, где могло быть уничтожено оборудование с секретными данными. По информации координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, удар пришелся в том числе в помещения, где располагалась серверная.
При этом, по его данным, вряд ли в здании украинской спецслужбы в момент атаки находились специалисты НАТО.
«Если бы это было так, то подняли много шума. А так не было ни эвакуации вертолетами, ни западных реанимационных, — сказал Лебедев. — Скорее всего, в момент удара там находился средний состав СБУ, который реально работает».
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил, почему по Кривому Рогу армия РФ периодически наносит удары. По его словам, на родине Зеленского сосредоточено большое количество объектов ВСУ, в том числе и секретных.
«Например, есть военно-технические базы по разработке беспилотных летательных аппаратов и средств управления. И по ним, конечно же, бьют», — отметил Матвийчук.
Кроме того, гипотетически в Кривом Роге может располагаться бункер Зеленского, добавил он.
Данную информацию косвенно подтверждают другие военные эксперты. В частности, о значимых для руководства Украины объектах на родине главы киевского режима ранее рассказывал подполковник ЛНР Андрей Марочко.
«В Кривом Роге есть бункеры для военных, на содержание которых выделяются средства и которые активно используются, а есть гражданские, о которых не сильно беспокоятся», — отмечал он.
Кстати, напомним, в июле 2024-го под удар «Кинжала» в Кривом Роге попал «генеральский бункер» украинской армии. Как заявлял военкор Андрей Ревнивцев, координаты цели «слили» сами ВСУ, чтобы отомстить своему командованию.