Временный поверенный в делах России Иванов был вызван в МИД Турции

Временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов был вызван в Министерство иностранных дел страны в четверг, 4 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в Анкаре.
«Такая беседа действительно состоялась», — подтвердили представители дипмиссии.
Отмечается, что Иванов был приглашен в МИД Турции в связи с ситуацией в Черном море на фоне недавних атак на несколько судов в регионе. Источник сообщил, что в турецкое дипведомство также был вызван посол Украины в Анкаре Нариман Джелялов.
В МИД Турции ранее высказывали обеспокоенность инцидентами и желание предотвратить дальнейшую эскалацию, чтобы не допустить ущерба для экономических интересов страны.
Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин назвал пиратством атаки на танкеры в особой экономической зоне Турции в акватории Черного моря.