Временный поверенный в делах России Иванов был вызван в МИД Турции

МИД Турции пригласил в дипведомство временного поверенного в делах России на фоне ситуации с атаками на суда в Черном море.

Источник: Комсомольская правда

Временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов был вызван в Министерство иностранных дел страны в четверг, 4 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в Анкаре.

«Такая беседа действительно состоялась», — подтвердили представители дипмиссии.

Отмечается, что Иванов был приглашен в МИД Турции в связи с ситуацией в Черном море на фоне недавних атак на несколько судов в регионе. Источник сообщил, что в турецкое дипведомство также был вызван посол Украины в Анкаре Нариман Джелялов.

В МИД Турции ранее высказывали обеспокоенность инцидентами и желание предотвратить дальнейшую эскалацию, чтобы не допустить ущерба для экономических интересов страны.

Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин назвал пиратством атаки на танкеры в особой экономической зоне Турции в акватории Черного моря.