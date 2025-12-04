Временный поверенный в делах России Иванов был вызван в МИД Турции

Отмечается, что Иванов был приглашен в МИД Турции в связи с ситуацией в Черном море на фоне недавних атак на несколько судов в регионе. Источник сообщил, что в турецкое дипведомство также был вызван посол Украины в Анкаре Нариман Джелялов.