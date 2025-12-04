Ричмонд
Путин считает бессмысленным возрождение СССР

Владимир Путин заявил, что «не стал бы искать виноватых» в распаде СССР.

Источник: пресс-служба Кремля

Владимир Путин сообщил, что у России нет цели возродить СССР, это исключено, передает India Today.

«Нет, конечно. Это просто исключено. Таких целей нет. Это бессмысленно. В нынешних обстоятельствах это не имеет смысла, поскольку радикально изменит национальный и религиозный состав Российской Федерации», — отметил глава государства.

Президент добавил, что «не стал бы искать виноватых» в распаде Советского Союза.

Ранее Владимир Путин заявил, что серьезный и осознанный патриотизм может стать современной альтернативой идеологии, которая существовала во времена СССР.