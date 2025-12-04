Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал самых близких друзей России

Президент России Владимир Путин назвал Индию и Китай «самыми близкими друзьями» Москвы. Об этом он заявил в интервью индийскому телеканалу India Today.

Путин хочет, чтобы цели России и Индии совпадали.

Президент России Владимир Путин назвал Индию и Китай «самыми близкими друзьями» Москвы. Об этом он заявил в интервью индийскому телеканалу India Today.

«Индия и Китай — наши самые близкие друзья. Мы глубоко ценим эти отношения», — заявил Путин.

Путин заявил, что в РФ у части граждан сформировался своеобразный культ индийской культуры, и он относится к этому положительно. Путин отметил, что рассчитывает на совпадение национальных целей России и Индии. По его мнению, премьер-министр Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин, обладая достаточной мудростью, смогут урегулировать возникшие между их странами разногласия и найти взаимоприемлемые решения по спорным вопросам.

Узнать больше по теме
Нарендра Моди: биография индийского премьера-революционера
Нарендра Моди — неоднозначная фигура в индийской политике. Его отмечают за беззаветное служение своей стране и порицают за ярое стремление к власти. Он начинал как агитатор националистической организации, стал главным министром штата, а затем и вторым лицом в руководстве Индии. Главное о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше