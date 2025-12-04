Ричмонд
Власти Израиля заподозрили палестинских крокодилов в связях с террористами

В Израиле раскрыли причину уничтожения сотен крокодилов, проживавших на ферме в поселении Пцаэль на Западном берегу Иордана. Решение вызвало резкую реакцию зоозащитников, которые требовали расследования и новых правил на случай подобных ситуаций, пишет газета Ynet global.

Источник: Life.ru

Однако Гражданская администрация Израиля и Управление природы и парков заявили, что проверку проводить не будут. По их словам, крокодилов пришлось истребить из-за реальной угрозы теракта: силовики опасались, что террористы могут прорвать заграждение и выпустить животных на волю. Ведомства подчеркнули, что речь шла о предотвращении потенциально опасной ситуации для местных жителей.

Ферма в Пцаэле много лет содержала крокодилов ради разведения и привлечения туристов. После её закрытия власти долго искали решение, но перемещение животных оказалось затруднительным и дорогостоящим.

Ранее Life.ru сообщал, что во Флориде крокодил проник в жилой квартал и схватил золотистого ретривера. Крокодил длиной около трёх метров плыл по каналу с телом собаки в пасти. На место прибыли спасатели и сотрудники комиссии по охране рыбы и дикой природы штата, которым удалось извлечь животное из воды.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.