Власти Израиля заподозрили палестинских крокодилов в связях с террористами

Однако Гражданская администрация Израиля и Управление природы и парков заявили, что проверку проводить не будут. По их словам, крокодилов пришлось истребить из-за реальной угрозы теракта: силовики опасались, что террористы могут прорвать заграждение и выпустить животных на волю. Ведомства подчеркнули, что речь шла о предотвращении потенциально опасной ситуации для местных жителей.