Власти Израиля заподозрили палестинских крокодилов в связях с террористами

Однако Гражданская администрация Израиля и Управление природы и парков заявили, что проверку проводить не будут. По их словам, крокодилов пришлось истребить из-за реальной угрозы теракта: силовики опасались, что террористы могут прорвать заграждение и выпустить животных на волю. Ведомства подчеркнули, что речь шла о предотвращении потенциально опасной ситуации для местных жителей.
Ферма в Пцаэле много лет содержала крокодилов ради разведения и привлечения туристов. После её закрытия власти долго искали решение, но перемещение животных оказалось затруднительным и дорогостоящим.
Ранее Life.ru сообщал, что во Флориде крокодил проник в жилой квартал и схватил золотистого ретривера. Крокодил длиной около трёх метров плыл по каналу с телом собаки в пасти. На место прибыли спасатели и сотрудники комиссии по охране рыбы и дикой природы штата, которым удалось извлечь животное из воды.
