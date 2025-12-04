Ричмонд
«Россия намерена всегда защищать свои интересы». Главное из интервью Путина India Today

Интервью Владимира Путина телеканалу India Today стало многоуровневым разговором — от геополитики до философии.

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент подробно ответил на вопросы о событиях на Украине, отношениях с США, партнерстве с Индией, глобальных кризисах и будущем мировой архитектуры.

ТАСС собрал главное из заявлений российского лидера.

Об украинском конфликте

  • Владимир Зеленский приходил к власти с обещанием прекратить войну, но не сдержал его.
  • Россия не аннексировала Крым, а пришла на помощь жителям полуострова, и не могла поступить иначе.
  • Специальная военная операция проводится для защиты людей в Донбассе и национальных интересов России.
  • РФ хочет закончить войну, которую Запад развязал против нее руками Украины.
  • Москва не отказывает Украине в праве обеспечивать свою безопасность, но только не за счет безопасности России.
  • Украина должна понять, что лучшим способом решения конфликта являются переговоры.
  • Россия намерена всегда защищать свои интересы и своих людей.

Об отношениях РФ и США

  • Многие американские компании хотят вернуться в Россию.
  • США продолжают закупать ядерное топливо у РФ, поэтому непонятно, почему они считают, что Индия не может покупать российские энергоресурсы.
  • Возобновление экономического сотрудничества России и США будет выгодно для обеих стран по многим направлениям.
  • Российская экономика открыта, Москва никогда не вводила дополнительных таможенных пошлин, как это сделал Вашингтон, не будет этого делать сейчас и в будущем.
  • Путин в ответ на вопрос про Трампа заявил, что никогда не дает оценок другим лидерам.
  • По его словам, Трамп хочет быстрого завершения конфликта на Украине, в том числе из гуманитарных соображений.

О российско-индийском сотрудничестве

  • Путин заявил, что КНР и Индия являются близкими друзьями России, страна дорожит этими отношениями.
  • Россия и Индия начали выстраивать сотрудничество в энергетике задолго до событий на Украине.
  • Поставки российской нефти в Индию, как и производство нефтепродуктов для потребителей российского сырья в этой стране, идут абсолютно ритмично.
  • Искусственный интеллект — одно из перспективных направлений сотрудничества России и Индии.
  • Россия активно взаимодействует с Индией в сфере обороны и делится с ней технологиями.
  • Атомная электростанция «Куданкулам» показывает себя очень эффективно, это ведущий проект российско-индийского энергетического сотрудничества.

Об экономике России и разведке

  • Российские власти в целом удовлетворены экономической ситуацией в стране.
  • Путин доволен тем, как работает российская разведка, а оценивать разведки чужих стран не будет.

Об исторических вопросах

  • Путин считает, что поиск виноватых в распаде СССР не имеет смысла, так как в целом система оказалась нежизнеспособной.
  • Восстановление СССР исключено, у России нет такой цели.
  • На Западе рассказами про попытки восстановления Россией своей империи пытаются напугать свое население.
  • Новгород был столицей Древней Руси до того, как этот статус перешел Киеву.

О БРИКС, G8, НАТО и глобальном Юге

  • Тема участия РФ в G8 затрагивалась на встрече с Уиткоффом в Кремле, но приглашений России вернуться не было.
  • Путин, отвечая на вопрос о перспективах создания единой валюты в рамках БРИКС, отметил, что в таких случаях не надо спешить, чтобы «не совершать грубых ошибок».
  • Новые мощные центры развития преимущественно возникают в странах глобального Юга, среди них можно выделить регион Южной Азии, в том числе Индию и Индонезию.
  • Москва настаивает на выполнении данных ей публично еще в 1990-е годы обещаний о нерасширении Североатлантического альянса на восток.

Об Афганистане

  • Нынешние власти Афганистана прилагают усилия по борьбе с терроризмом и производством наркотиков.

О ближневосточном конфликте

  • Россия не выдвигает особого плана по решению палестино-израильского конфликта, ключ к его решению лежит в выполнении уже принятых резолюций ООН и создании независимого палестинского государства.

О Боге и жизни

  • Путин отметил, что ему еще рано подводить итоги собственной жизни.
  • Президент РФ, отвечая на вопрос о реальности бессмертия, подчеркнул, что все имеет конец, а вечен только Бог.

