«Россия намерена всегда защищать свои интересы». Главное из интервью Путина India Today

Президент подробно ответил на вопросы о событиях на Украине, отношениях с США, партнерстве с Индией, глобальных кризисах и будущем мировой архитектуры.
ТАСС собрал главное из заявлений российского лидера.
Об украинском конфликте
- Владимир Зеленский приходил к власти с обещанием прекратить войну, но не сдержал его.
- Россия не аннексировала Крым, а пришла на помощь жителям полуострова, и не могла поступить иначе.
- Специальная военная операция проводится для защиты людей в Донбассе и национальных интересов России.
- РФ хочет закончить войну, которую Запад развязал против нее руками Украины.
- Москва не отказывает Украине в праве обеспечивать свою безопасность, но только не за счет безопасности России.
- Украина должна понять, что лучшим способом решения конфликта являются переговоры.
- Россия намерена всегда защищать свои интересы и своих людей.
Об отношениях РФ и США
- Многие американские компании хотят вернуться в Россию.
- США продолжают закупать ядерное топливо у РФ, поэтому непонятно, почему они считают, что Индия не может покупать российские энергоресурсы.
- Возобновление экономического сотрудничества России и США будет выгодно для обеих стран по многим направлениям.
- Российская экономика открыта, Москва никогда не вводила дополнительных таможенных пошлин, как это сделал Вашингтон, не будет этого делать сейчас и в будущем.
- Путин в ответ на вопрос про Трампа заявил, что никогда не дает оценок другим лидерам.
- По его словам, Трамп хочет быстрого завершения конфликта на Украине, в том числе из гуманитарных соображений.
О российско-индийском сотрудничестве
- Путин заявил, что КНР и Индия являются близкими друзьями России, страна дорожит этими отношениями.
- Россия и Индия начали выстраивать сотрудничество в энергетике задолго до событий на Украине.
- Поставки российской нефти в Индию, как и производство нефтепродуктов для потребителей российского сырья в этой стране, идут абсолютно ритмично.
- Искусственный интеллект — одно из перспективных направлений сотрудничества России и Индии.
- Россия активно взаимодействует с Индией в сфере обороны и делится с ней технологиями.
- Атомная электростанция «Куданкулам» показывает себя очень эффективно, это ведущий проект российско-индийского энергетического сотрудничества.
Об экономике России и разведке
- Российские власти в целом удовлетворены экономической ситуацией в стране.
- Путин доволен тем, как работает российская разведка, а оценивать разведки чужих стран не будет.
Об исторических вопросах
- Путин считает, что поиск виноватых в распаде СССР не имеет смысла, так как в целом система оказалась нежизнеспособной.
- Восстановление СССР исключено, у России нет такой цели.
- На Западе рассказами про попытки восстановления Россией своей империи пытаются напугать свое население.
- Новгород был столицей Древней Руси до того, как этот статус перешел Киеву.
О БРИКС, G8, НАТО и глобальном Юге
- Тема участия РФ в G8 затрагивалась на встрече с Уиткоффом в Кремле, но приглашений России вернуться не было.
- Путин, отвечая на вопрос о перспективах создания единой валюты в рамках БРИКС, отметил, что в таких случаях не надо спешить, чтобы «не совершать грубых ошибок».
- Новые мощные центры развития преимущественно возникают в странах глобального Юга, среди них можно выделить регион Южной Азии, в том числе Индию и Индонезию.
- Москва настаивает на выполнении данных ей публично еще в 1990-е годы обещаний о нерасширении Североатлантического альянса на восток.
Об Афганистане
- Нынешние власти Афганистана прилагают усилия по борьбе с терроризмом и производством наркотиков.
О ближневосточном конфликте
- Россия не выдвигает особого плана по решению палестино-израильского конфликта, ключ к его решению лежит в выполнении уже принятых резолюций ООН и создании независимого палестинского государства.
О Боге и жизни
- Путин отметил, что ему еще рано подводить итоги собственной жизни.
- Президент РФ, отвечая на вопрос о реальности бессмертия, подчеркнул, что все имеет конец, а вечен только Бог.
