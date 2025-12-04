Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Баку рассчитывает подписать мирное соглашение с Ереваном в 2026 году

Об этом заявил представитель азербайджанского президента по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

Источник: Аргументы и факты

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков выступил с заявлением, что Баку рассчитывает на подписание мирного соглашения с Ереваном в 2026 году.

По словам Амирбекова, прошедший в августе саммит позволил подтвердить намерение стран придерживаться мирных договоренностей.

«Это исторический год, 30 лет конфликта наконец подошли к концу, мы близки к оформлению мира… Мы финализировали мирное соглашение. Следующий год тоже важный, мы надеемся формализовать мирное соглашение с Арменией», — заявил азербайджанский политик.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что строительство «Маршрута Трампа», известного как Зангезурский коридор, почти завершено.

Узнать больше по теме
Зангезурский коридор: как политика влияет на важный транспортный маршрут
Зангезурский коридор, который также называют Сюникским коридором — это 40-километровый участок местности в Армении, разделяющий основную часть Азербайджана и его эксклав, Нахичеванскую Автономную республику (НАР). Рассказываем, как, когда и почему появилось это географическое наименование, и чем оно так важно.
Читать дальше