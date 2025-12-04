Баку рассчитывает подписать мирное соглашение с Ереваном в 2026 году

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков выступил с заявлением, что Баку рассчитывает на подписание мирного соглашения с Ереваном в 2026 году.
По словам Амирбекова, прошедший в августе саммит позволил подтвердить намерение стран придерживаться мирных договоренностей.
«Это исторический год, 30 лет конфликта наконец подошли к концу, мы близки к оформлению мира… Мы финализировали мирное соглашение. Следующий год тоже важный, мы надеемся формализовать мирное соглашение с Арменией», — заявил азербайджанский политик.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что строительство «Маршрута Трампа», известного как Зангезурский коридор, почти завершено.