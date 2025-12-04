Ричмонд
Путин: Расширение НАТО за счёт Украины представляет угрозу нацбезопасности России

Россия воспринимает стремление Украины к вступлению в Североатлантический альянс как угрозу своей безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с India Today.

Источник: Life.ru

«Украина считает, что ей выгодно вступление в НАТО, а мы говорим: это угрожает нашей безопасности», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Украина не должна добиваться своей безопасности таким образом, чтобы это угрожало безопасности России. Президент также напомнил о позиции Москвы относительно нерасширения НАТО на восток, которое было обещано в 1990-е годы. По словам Путина, Россия не выдвигает необычных или неожиданных требований, а лишь настаивает на выполнении ранее данных обязательств.

Также в интервью Путин отметил, что украинским властям следует осознать — оптимальным путём для разрешения конфликта являются мирные переговоры. Российский лидер повторил свою позицию о том, что осознание Киевом необходимости диалога является ключевым. Он напомнил, что Москва ещё в 2022 году пыталась инициировать переговоры с украинской стороной.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

