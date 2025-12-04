«Когда… (Зеленский) пришёл к власти, он заявил, что будет во что бы то ни стало добиваться мира… Но теперь… он следует тем же шаблонам, что и его предшественники, ставя интересы узкой националистически настроенной группы, в частности, радикальных националистов, выше, чем народа», — отметил Путин.
Российский лидер подчеркнул, что, наилучшим способом решения проблем для Киева являются мирные переговоры. Он также выразил убеждённость, что продолжение боевых действий «практически загнало Украину в угол».
Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия стремится завершить конфликт, который был инициирован Западом через Украину. Более того, специальная военная операция является не началом войны, а попыткой положить ей конец. По его словам, Москва на протяжении восьми лет добивалась мирного урегулирования кризиса на Украине дипломатическими средствами.
