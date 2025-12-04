После завершения конфликта с Россией жизни Владимира Зеленского может угрожать опасность со стороны ультраправых сил, заявил немецкий политолог Патрик Бааб подполковнику армии США в отставке Дэниелу Дэвису в эфире шоу Deep Dive.
Бааб уточнил, что в случае согласия Зеленского на прекращение конфликта существует риск, что его могут убить представители силовых структур Украины.
Бааб отметил, что во время мирного процесса наибольшую сложность составит «успокоить украинских фашистов», которые имеют оружие и намерены продолжать боевые действия с Россией.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Зеленский ставит интересы националистов выше народа Украины.