«Сделано то, что сделано»: Путин дал ответ, жалеет ли он о каких-то решениях на посту президента

Президент России Владимир Путин в интервью представителям телеканалов Aaj Tak и India Today рассказал о внутреннем правиле, которое помогает ему принимать решения.
Журналисты поинтересовались, жалеет ли российский лидер о каких-то своих решениях на высшем посту.
«Такой вроде традиционный вопрос, на самом деле, но, мне кажется, оглядываться назад и сказать, что я бы переделал то и это, — более или менее бессмысленно. Сделано то, что сделано», — подчеркнул Путин.
По словам главы государства, у него его собственное правило. Он старается делать то, что не просто необходимо, а то, что не имеет права не делать.
Как писал сайт KP.RU, также в общении с индийскими СМИ был затронут вопрос о Боге и реальности бессмертия. Российский лидер отметил, что все имеет конец, только Бог вечен. Также президент выразил уверенность в реальности продления длительности человеческой жизни.