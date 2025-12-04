Путин: Киев стал столицей Древней Руси только после Новгорода

Первой столицей Древней Руси был Новгород, лишь потом государственность перешла в Киев, сказал российский лидер Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.
В беседе с журналистами он рассказал, что российская государственность складывалась из нескольких центров.
«Первая столица, согласно истории, была в Новгороде на северо-западе, а затем переместилась в Киев. Это была Древняя Русь, с тех пор Киев и называли “Мать городов русских”, — сказал президент РФ, поясняя, почему он в одном из своих заявлений назвал Киев “матерью городов русских”.
Ранее Путин в интервью India Today сообщил, что у России нет цели возродить СССР. Он заявил, что в нынешних обстоятельствах это бессмысленно, так как радикально изменит национальный и религиозный состав РФ.
Отметим, интервью телеканала India Today с российским лидером продлилось 100 минут вместо отведенного на это часа из-за интереса Путина.