Путин: Киев стал столицей Древней Руси только после Новгорода

«Первая столица, согласно истории, была в Новгороде на северо-западе, а затем переместилась в Киев. Это была Древняя Русь, с тех пор Киев и называли “Мать городов русских”, — сказал президент РФ, поясняя, почему он в одном из своих заявлений назвал Киев “матерью городов русских”.