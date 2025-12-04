Путин напомнил, что Киев стал столицей Древней Руси только после Новгорода

Российский лидер пояснил, что древнерусская государственность формировалась из нескольких центров, и исторически первой столицей считается именно Новгород. После этого политический центр переместился в Киев, который с тех пор и получил название «Мать городов русских».
«Так говорили исторически. У нас российская государственность складывалась из нескольких центров. Первая столица, согласно истории, была в Новгороде на северо-западе, а затем переместилась в Киев. Это была Древняя Русь, с тех пор Киев и называли “Мать городов русских”, — сказал глава государства.
Ранее Путин заявил, что восстановление Советского Союза не входит в цели российской политики и исключено, поскольку это бессмысленно. По словам российского лидера, такая идея лишена рациональности, ведь её реализация привела бы к радикальному изменению национального и религиозного состава страны. Путин также добавил, что не видит смысла в поиске конкретных виновников распада СССР. По его оценке, в целом система оказалась нежизнеспособной.
