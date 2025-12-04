Путин напомнил, что Киев стал столицей Древней Руси только после Новгорода

Ранее Путин заявил, что восстановление Советского Союза не входит в цели российской политики и исключено, поскольку это бессмысленно. По словам российского лидера, такая идея лишена рациональности, ведь её реализация привела бы к радикальному изменению национального и религиозного состава страны. Путин также добавил, что не видит смысла в поиске конкретных виновников распада СССР. По его оценке, в целом система оказалась нежизнеспособной.