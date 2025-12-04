«Только Бог вечен»: Путин ответил на вопрос, возможно ли человеку стать бессмертным

«Всё имеет конец, только Бог вечен. Всё это — результаты усилий [в сфере] здравоохранения. И если использовать искусственный интеллект в медицине и для производства лекарств, например, с применением генной инженерии и так далее, это будет иметь колоссальный эффект», — заявил Путин.