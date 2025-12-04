Ричмонд
«Только Бог вечен»: Путин ответил на вопрос, возможно ли человеку стать бессмертным

Президент Владимир Путин в интервью India Today заявил, что бессмертия в буквальном смысле не существует. Однако российский лидер отметил, что продлить человеческую жизнь — вполне реальная задача.

Источник: Life.ru

«Всё имеет конец, только Бог вечен. Всё это — результаты усилий [в сфере] здравоохранения. И если использовать искусственный интеллект в медицине и для производства лекарств, например, с применением генной инженерии и так далее, это будет иметь колоссальный эффект», — заявил Путин.

Ранее глава государства заявлял, что восстановление СССР исключено и бессмысленно, поскольку, по его мнению, в целом система оказалась нежизнеспособной. Поскольку, по его мнению, в целом система оказалась нежизнеспособной.

