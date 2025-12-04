МИД Украины заявил, что не примет неоднозначные гарантии безопасности

Киев не примет неоднозначные гарантии безопасности для страны от западных союзников. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига, его слова приводит издание Kyiv Post.
«Сибига заявил, что Киев не примет односторонний вывод войск или двусмысленные гарантии безопасности», — говорится в сообщении.
В ходе заседания совета Украина-НАТО глава внешнеполитического ведомства также пытался убедить западных союзников Киева, что страна якобы не проигрывает в вооруженном конфликте с Россией.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящий момент Украина должна осознать самое главное — наилучшим способом для урегулирования остаются мирные переговоры. Как отмечал глава государства, Киев не может удовлетворять свои интересы по безопасности за счет России.