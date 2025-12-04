МИД Украины заявил, что не примет неоднозначные гарантии безопасности

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящий момент Украина должна осознать самое главное — наилучшим способом для урегулирования остаются мирные переговоры. Как отмечал глава государства, Киев не может удовлетворять свои интересы по безопасности за счет России.