МВФ: любые действия с замороженными активами РФ должны отвечать международному праву

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любые действия с замороженными российскими активами должны соответствовать международному и национальному праву. Об этом заявила официальный представитель Международного валютного фонда Джули Козак на регулярном брифинге для журналистов, сообщает ТАСС.
«Напомним, что персонал и руководство МВФ последовательно рекомендуют, чтобы любые действия, связанные с использованием замороженных активов России, соответствовали международному и национальному праву и не подрывали функционирование международной валютной системы. Мы уверены, что российское руководство ценит эти важные соображения», — сказала она. Козак также отметила, что МВФ внимательно следит за обсуждениями вокруг российских активов.
Ранее Еврокомиссия предложила экспроприировать блокированные в странах ЕС с февраля 2022 года примерно 210 млрд евро суверенных активов России под прикрытием схемы «репарационного кредита» для финансирования военных и бюджетных потребностей Украины в 2026—2027 годах. Этот план заблокировала Бельгия, которая считает, что на нее придется основной удар ответных мер РФ, поскольку в ее юрисдикции будут изъяты основные российские активы и именно она юридически нарушит государственные гарантии неприкосновенности этих средств. Премьер-министр королевства Барт Де Вевер подчеркнул, что этот шаг беспрецедентен, на него никто не решался даже во время Второй мировой войны. Поэтому он потребовал от стран ЕС юридических и финансовых гарантий того, что они в полном объеме разделят все риски Бельгии.
В свою очередь министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что российскому руководству уже представлены предложения по ответу на возможное изъятие активов странами Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не оставит подобные действия без ответа. -0-