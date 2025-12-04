МВФ: любые действия с замороженными активами РФ должны отвечать международному праву

Ранее Еврокомиссия предложила экспроприировать блокированные в странах ЕС с февраля 2022 года примерно 210 млрд евро суверенных активов России под прикрытием схемы «репарационного кредита» для финансирования военных и бюджетных потребностей Украины в 2026—2027 годах. Этот план заблокировала Бельгия, которая считает, что на нее придется основной удар ответных мер РФ, поскольку в ее юрисдикции будут изъяты основные российские активы и именно она юридически нарушит государственные гарантии неприкосновенности этих средств. Премьер-министр королевства Барт Де Вевер подчеркнул, что этот шаг беспрецедентен, на него никто не решался даже во время Второй мировой войны. Поэтому он потребовал от стран ЕС юридических и финансовых гарантий того, что они в полном объеме разделят все риски Бельгии.